Bis 2028 : Luxemburg steckt fast eine Milliarde pro Jahr in die Verteidigung

LUXEMBURG - Das Großherzogtum wird seine Verteidigungsausgaben auf ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöhen.

Der Etat für das Ressort Verteidigung wird in den kommenden Jahren erheblich steigen, wie Verteidigungsminister François Bausch ankündigte. Am Freitag stellte er die Planung der Verteidigungsanstrengungen des Landes für den Zeitraum von 2023 bis 2028 vor. Der Haushalt wurde insbesondere aufgrund der aktuellen internationalen Lage, einschließlich des Krieges in der Ukraine, vergrößert.