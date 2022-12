Bis -8 Grad : Luxemburg steht frostige Woche bevor

Wer am Montagmorgen früh rausmusste, wird bereits festgestellt haben: Es ist knackig kalt in Luxemburg. Bis zu -4 Grad meldet der Wetterdienst Meteolux für den Vormittag im Süden des Landes, im Norden kann es sogar -6 Grad kalt werden. Über den Tag soll es zwar etwas aufwärts gehen, aber nicht bis in den Plusbereich.