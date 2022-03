Luxemburg – Unterbringung der Geflüchteten ist eine Mammutaufgabe

Jean Asselborn ist aktuell bei der Expo in Dubai zu Gast.

3500 Anträge auf vorübergehenden Schutz laufen aktuell in Luxemburg von aus der Ukraine Geflüchteten. Auf die Größe des Landes gesehen eine recht hohe Zahl, was daran liegen könnte, dass die Benelux-Staaten «besonders gefragt» seien wie Asselborn am Rande seiner Dubai-Reise berichtete. 600 hätten bereits den Flüchtlingsstatus erhalten.