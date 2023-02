Tennis: Luxemburg steigt im Davis Cup auf

Luxemburg wird im kommenden September in der Weltgruppe II des Davis Cup spielen. Das Team von Gilles Müller hat am Sonntag in Esch das gegen Südafrika insgesamt 3:1 gewonnen. Vor zahlreich anwesendem Publikum gewann Alex Knaff, der auf der Weltrangliste auf Platz 438 steht, sein Duell gegen den 516. der Weltrangliste, Kris Van Wyk (3:6, 6:3,6:4).