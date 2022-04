Militärhilfe: Luxemburg liefert der Ukraine Ausrüstung im Wert von 50 Millionen Euro

Das Großherzogtum engagiert sich weiterhin stark für die Ukraine. Die erfolgten und noch zu erwartenden Lieferungen von Waffen und anderem Material beliefen sich auf fast 50 Millionen Euro, wie Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) am Montag mitteilte. In welchem Umfang die neuen Lieferungen stattfinden sollen, ist bislang nicht im Detail bekannt. Nach L'essentiel-Informationen handelt es sich insbesondere um schwere Waffen. Bei einigen Gütern «übersteigen die Lieferungen die Deutschlands», wie eine Quelle berichtet. Die gelieferten Waffen sollen aus den Beständen (Investitionsvolumen von ca. 8 Millionen Euro) der luxemburgischen Armee stammen oder neu angeschafft (Investitionsvolumen von ca. 35 Millionen) werden. So soll eine schnelle Lieferung garantiert werden.

«Die Hilfe ist sehr substanziell und ein großer Schritt, um der Ukraine zu helfen», so die Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Yves Cruchten (LSAP). «Wir befürworten nicht den Krieg, nur weil wir der Ukraine Unterstützung zusichern. Denn würden wir dies nicht tun, sähe es so aus, als würden wir die Ukraine angesichts einer illegitimen Aggression im Stich zu lassen», stellt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Stéphanie Empain (Déi Gréng) klar. Dabei weist die Politikerin auf das Recht auf Selbstverteidigung hin.

Abgeordneten ist es nicht erlaubt, den Inhalt der Gespräche wiederzugeben, jedoch dürfen sie Stellung beziehen. So stimmte Claude Wiseler (CSV) «eindeutig» zu, denn «es liegt in unserer Verantwortung, die Waffen zu liefern, die die ukrainische Armee braucht.» Fernand Kartheiser (ADR) ist «gegen Waffenlieferungen, da dies Luxemburg zu einem Mitspieler macht, der indirekt an einem Krieg teilnimmt». Er spricht sich «für eine Unterstützung der Ukraine» aus, jedoch nicht in Form von Waffenlieferungen. «Die Entsendung von Helmen und kugelsicheren Westen beunruhigt mich nicht, aber die Lieferung von tödlichen Waffen hinterlässt bei mir einen bitteren Nachgeschmack», sagt Nathalie Oberweis (déi Lénk). Sie kritisiert die «Banalisierung von Waffenkäufen» und glaubt, dass man mit dem Kreml verhandeln müsse, um «einen dauerhaften Frieden» zu erreichen.