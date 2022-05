Neue Arbeitswelt: Luxemburg stellt die 40-Stunden-Woche infrage

Familienministerin Corinne Cahen (DP) und der Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) haben am Donnerstag eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, die eine bessere Vereinbarung von Beruf und Familie gewährleisten soll. Doch auch ohne Familie wächst in der Gesellschaft stetig der Wunsch nach mehr Zeit – für Familie, Freunde, Erholung oder Sport: eine bessere Work-Life-Balance. Und so ist es wenig verwunderlich, dass verschiedene Arbeitszeitmodelle diskutiert und somit auch die 40-Stunden-Woche infrage gestellt werden – auch wenn eine Reduzierung der gesetzlichen Arbeitszeit (40 Stunden pro Woche) nicht im Koalitionsvertrag steht.

Die beiden Minister machten keinen Hehl aus ihren Meinungsverschiedenheiten in dieser Frage. Georges Engel erinnerte daran, dass die Regierung bereits einen freien Tag und einen Feiertag geschaffen hat, klar sei aber, dass das Land in Zukunft nicht darum herumkommen werde, die 40-Stunden-Woche zu diskutieren. «Wenn man ein attraktiver Arbeitsmarkt für die Großregion und andere Länder bleiben will, braucht man Trümpfe», sagte er. «Und wenn in den Nachbarländern viel weniger gearbeitet wird – was der Fall ist – wird man über alles diskutieren müssen».