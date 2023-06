Hitzeaktionsplan steht: Luxemburg stellt sich auf einen heißen Sommer ein

Luxemburg hat deshalb seit etwa zwei Monaten an seinem Hitzewellenplan für 2023 gearbeitet, den Jean-Claude Schmit und Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Dienstag vorgestellt haben. Dabei geht Schmit auch auf die Gliederung des Plans ein: «Der Plan umfasst vier Phasen». Die erste – die Vorbereitungsphase – sei bereits weit fortgeschritten: «Da wird Verschiedenes in die Wege geleitet. Beispielsweise werden Menschen aufgefordert, sich für Hausbesuche anzumelden». Diese sollen Betroffenen dabei helfen, sich richtig bei großer Hitze zu verhalten.

Anmeldungen unter der Nummer 27 55

Mit der Möglichkeit von Hausbesuchen wende man sich an alleinstehende Personen über 75 Jahre, die bei Hitze potenziell Hilfe benötigten. «In diesen Fällen ist vorgesehen, dass eine Krankenpflegekraft regelmäßig bei den Betroffenen vorbeischaut und sich vergewissert, dass sie genug trinken». Etwa 1000 Personen hätten sich bereits über das Rote Kreuz angemeldet und die Liste bleibe laut Schmit geöffnet: Wer zur genannten Zielgruppe gehört, kann sich also noch während des gesamten Sommers unter der Hotline 27 55 anmelden.

Je nach Situation würden die folgenden drei Phasen eingeleitet: Steigt die Temperatur auf 33 bis 35 Grad Celsius und geht sie in der Nacht nicht mehr ausreichend zurück, wird eine Hitzewarnung herausgegeben. Bei Temperaturen von über 35 Grad Celsius würden ältere Menschen Hausbesuche erhalten. Die Hitzewarnungen enthielten gleichwohl auch Hinweise, die sich an die Gesamtbevölkerung richteten, etwa den Rat, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, sich an kühlen Orten aufzuhalten und sich vor allem in den heißesten Stunden des Tages an schattigen Plätzen – wenn nicht sogar zu Hause – aufzuhalten.