Sanktionen: Weshalb Luxemburg sich gegen den Visabann für russische Bürger stellt

LUXEMBURG – In der Europäischen Union steigt die Zahl der Länder, die einen Visa-Bann für russische Touristen fordern. Luxemburg vertritt eine andere Position, wie Außenminister Asselborn am Dienstag erklärt hat.

Jean Asselborn hat auf der Pressekonferenz Luxemburgs Standpunkt dargelegt. Editpress

Mehr als sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine diskutieren die 27 EU-Staaten weiter über neue Russland-Sanktionen. Beim zentralen Thema Visa-Vergabe gibt es keine Einigkeit. Die Baltenstaaten, Polen, Finnland und Dänemark wollen Personen mit russischer Staatsangehörigkeit keine Visa mehr genehmigen. Wie auch Deutschland, stellt sich Luxemburg gegen diese Maßnahme.

«Das Großherzogtum ist der Ansicht, dass sie weiterhin reisen können sollten. Wir haben 2000 russische Staatsbürger auf unserem Territorium, die Eltern und Kinder auf der einen oder anderen Seite haben», begründete Außenminister Jean Asselborn (LSAP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag die Entscheidung.

«Wir müssen eine Tür für das russische Volk offen halten, das nicht für alles verantwortlich ist, was Putin tut (...)», so Asselborn. «Russland ist eine Diktatur. Wir können die Russen nicht bestrafen, nur weil sie nicht die Mittel haben, sich gegen diese aggressive Politik zu äußern», so der Minister.

Bezüglich der Wirtschaftssanktionen fordert Jean Asselborn die Europäische Union auf, «Kurs zu halten»: «Alle rechtsextremen Parteien in Europa, ob Marine Le Pen in Frankreich, Matteo Salvini in Italien oder die AFD in Deutschland, sagen, dass die Sanktionen gestoppt werden müssen und die Situation vor dem 24. Februar wiederhergestellt werden muss. Das ist total falsch.»

«Wir wollen Putin die Mittel entziehen, um diesen Krieg fortzusetzen.» Jean Asselborn