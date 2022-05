Stabile Lage : Luxemburg stellt tägliche Corona-Info ein

LUXEMBURG – Seit mehr als zwei Jahren gehört sie zum Alltag: Die tägliche Statistik des Gesundheitsministeriums zur Pandemielage. Ab dem 16. Mai wird der Bericht nun eingestellt.

In weniger als zwei Wochen ist in Luxemburg mit der täglichen Veröffentlichung der Corona-Zahlen Schluss. Das teilt das Gesundheitsministerium in seinem aktuellen Wochenrückblick am Donnerstag mit und begründet die Entscheidung mit der «aktuellen Pandemielage und der stabilen Lage in den Krankenhäusern», wie es in der Mitteilung heißt.