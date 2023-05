Immer mehr Ruheständler: Luxemburg steuert auf Fachärzte-Mangel zu

In einigen Fachbereichen liegt die erwartete Ruhestandsquote bis 2035 bei 90 Prozent. Pexels (Symbolbild)

Der Ärztemangel ist nicht nur in den Nachbarländern Frankreich und Belgien ein großes Problem, sondern auch in Luxemburg. Schon seit vielen Jahren hängt das Land am Tropf der Grenzregion. Daher bereitet die künftige medizinische Versorgung der hiesigen Bevölkerung schon heute Sorge – gerade im Hinblick auf den demografischen Wandel, der die Menschen immer älter werden lässt.

Die Zahlen, die Paulette Lenert (LSAP) am heutigen Dienstag in einer parlamentarischen Antwort an die CSV enthüllt hat, heizen die Befürchtungen weiter an. Während der Mangel an Allgemeinmedizinern bereits in mehreren Studien detailliert beschrieben wurde, gehen die neuesten Zahlen, die die Gesundheitsministerin vorgestellt hat, vor allem auf die Fachärzte ein.

Ruhestand als Ursache für Ärztemangel

Gestützt auf die 2019 erschienenen Studie «État des lieux des Professions Médicales et des Professions de santé au Luxembourg» zählt die LSAP-Ministerin zwischen 2019 und 2035 mindestens zwei Drittel Abgänge in rund zwanzig Fachrichtungen. In einigen Fachbereichen wie Neurologie oder HNO liegt die erwartete Ruhestandsquote sogar bei 90 Prozent.

Diese alarmierenden Zahlen müssen allerdings relativiert werden: Die Berechnungen beziehen sich die Ärztebelegschaft aus dem Jahr 2017. Junge, frisch ausgebildete Fachkräfte wurden nicht mit einkalkuliert und werden naturgemäß im Laufe der Jahre hinzukommen.

Darüber hinaus stellt Luxemburg als Arbeitgeberland immer noch äußerst attraktive Bedingungen in der Grenzregion, was immer mehr Mediziner dazu veranlasst für ihren Job umzuziehen. Einen Termin für einen Dermatologen im Département Moselle zu finden, ist schon fast ein Ding der Unmöglichkeit, während es hierzulande zwar schwierig, aber möglich ist.

Höhere Vergütung und besseres Ausbildungssystem

Die Regierung wird Lösungen finden müssen, damit das Großherzogtum nicht in eine Situation gerät, die eine echte Bedrohung für seine Bevölkerung darstellt. Dies geschehe durch eine erhöhte Entlohnung, die Ärzten auf dem Weg zur Spezialisierung gezahlt wird, sowie verschiedene Kostenübernahmen für Medizinstudenten oder auch eine Vereinfachung der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Krankenhäusern, wie die Gesundheitsministerin erklärt.