Neue Berechnung – Luxemburg steuert auf Inflationsrate von 5,1 Prozent zu

Die Verbraucher in Luxemburg müssen in diesem Jahr einen hohen Preisanstieg verkraften.

Die Inflation ist gerade so stark zu spüren wie lange nicht. Seit Jahresbeginn schnellen die Preise für Strom nach oben. Spätestens seit dem Krieg in der Ukraine ziehen auch der Gaspreis, Heizölpreis und die Benzinpreise deutlich an. Eine 5,1-prozentige Inflation im Jahr 2022 ,1,4 Prozent im Jahr 2023 und ein Barrel Öl, das 2022 durchschnittlich 100 US-Dollar im Jahr kostet, wodurch ein Liter Diesel etwa 1,60 Euro kosten wird: Das sind die wichtigsten Prognosen, die das Statistikinstitut Statec während der Tripartite vorgelegte.