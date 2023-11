Luxemburg: Sturmtief Jasper sorgt für ungemütlichen Wochenstart

Die letzte Wetterwarnung ist erst vier Tage her, da gesellt sich der nächste Streich vom Wettergott dazu: Sturmtief Jasper. «Mit maritimen Luftmassen zieht es über die Britischen Inseln», so Meteolux am Montagmorgen. Der nationale Wetterdienst warnt demnach erneut vor stürmischen Windböen.