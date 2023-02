Die eigene Immobilie ist für viele Luxemburger der große Traum – und droht einer zu bleiben. Denn inzwischen ist gar von einer Wohnungskrise die Rede. Die steigenden Zinsen verschärfen diese, denn dadurch wird weniger gebaut. Außerdem werden erheblich weniger Baugenehmigungen erteilt. Diese sind in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres um 28 Prozent zurückgegangen.

Doch welche Wege gibt es aus der Wohnungskrise? Einige Antworten darauf finden sich in einem Bericht der Idea Foundation. Um den Wohnungsbau anzukurbeln, schlägt der Think Tank der Handelskammer unter anderem vor, die derzeit bei sieben Prozent liegenden Eintragungsgebühren sowie die Mehrwertsteuer für Neubauten zu senken. Ein Vorschlag, den auch die Vorsitzende des Chamber-Wohnungsbau-Auschusses Semiray Ahmedova (Déi Gréng) goutiert. Sie verweist auf das Reformprojekt der einzelnen Wohnungsbeihilfen, die erhöht werden sollen. Das Parlament warte derzeit auf die Stellungnahme des Staatsrats.

Nur wenige Grundstücke verfügbar

Die Idea Foundation plädierte in ihrem Bericht zudem für eine Allianz zwischen öffentlichen und privaten Partnern, um mittelfristig bis zu 7000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. «Wir hatten bereits im Juli 2021 dazu ein Gesetzesvorschlag eingebracht», erklärt der CSV-Abgeordneten Marc Lies. Die Idee sei, staatliche Beihilfen in Zukunft auch privaten Bauträgern zu gewähren, die in Mietwohnungen investieren. Semiray Ahmedova weist jedoch darauf hin, dass derzeit nur wenige Grundstücke zur Verfügung stehe. Und diese würden bereits von dem öffentlichen Wohnungsbaufonds und von der Nationalen Gesellschaft für günstige Wohnungen (SNHBM) für den Bau von erschwinglichen Wohneinheiten genutzt.