E-Sport: Luxemburg sucht noch Spieler für «Counter-Strike»-WM in Bali

Der luxemburgische E-Sport-Verband (LESF) ist zu den Weltmeisterschaften für das Ego-Shooter-Game «Counter-Strike: Global Offensive» eingeladen worden. Vom 29. November bis zum 13. Dezember haben Zocker verschiedener Nationalitäten die Chance, auf der indonesischen Insel Bali gegeneinander anzutreten. Ein Grund zur Freude, könnte man meinen, wenn sich die Suche nach willigen Teilnehmern nicht so kompliziert gestalten würde.

Blüht dem Großherzogtum ein Verzicht auf die «Counter-Strike»-Weltmeisterschaft?

Voraussetzungen für eine Teilnahme im Namen des Großherzogtums ist neben der Volljährigkeit auch die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Nicht zwingend sei der Status des Supreme Master of First Class, dem zweithöchsten Rang im Ego-Shooter-Game «CS:GO», aber er sei durchaus hilfreich bei den Meisterschaften, wie E-Sport-Verband erklärt. Im Gegenzug erwartet die Teilnehmer eine vollständige Übernahme der Kosten für Flug und Unterkunft in Höhe von 5.000 Euro