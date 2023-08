Luxemburg: Täter flüchtet auf E-Scooter – Polizei startet Zeugenaufruf

Am 18. August wurde ein bis dahin Argloser, Opfer eines Raubüberfalls. Das teilt die Police Grand-Ducale am heutigen Sonntagnachmittag und startet einen Zeugenaufruf in dem Zusammenhang. Ereignet habe sich die Tat demnach in Belval an einer Bushaltestelle in der Route d’Esch. Offenbar erpresste der Täter sein Opfer, in dem er diesem «ein Messer an den Rücken hielt», wie die Beamten in einer Pressemitteilung schreiben. Erbeutet habe der Dieb die Tasche sowie eine Kette seines Opfers. Anschließend soll der Täter mit einem schwarzen Elektroscooter in Richtung Chemin rouge geflüchtet sein.