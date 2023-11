Luxemburg: Taina Bofferding übernimmt die Führung der Sozialisten

Die LSAP hat sich für Taina Bofferding als Fraktionsvorsitzende in der Chamber entschieden. Dies teilt die Partei am Dienstagmorgen bei einer Pressekonferenz mit. «Ich bin glücklich, motiviert und engagiert, um mit diesem Team zu arbeiten», so Bofferding, die davon überzeugt ist, dass sie «die nötige Erfahrung hat, ein Team zu führen».