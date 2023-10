Luxemburg: Temperaturen sollen binnen zwei Tagen um zwölf Grad fallen

Ist der Mittwoch mit neun Sonnenstunden und 24 Grad noch ein mustergültiger goldener Oktobertag, so gerät der Donnerstag mit zwei Stunden Sonnenschein bei bis zu 20 Grad und ein paar Tropfen zwischendurch schon etwas trüber. Am Freitag bietet der Altweibersommer allerdings noch einmal alles auf, was er hat: Es wird sonnig und trocken bei bis zu 25 Grad.