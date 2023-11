Luxemburg: Teste Deinen CO2-Fußabdruck mit einem neuen Online-Tool

Das Ministerium für Verbraucherschutz hat am heutigen Dienstag ein Online-Tool vorgestellt, mit dem Du Deinen persönlichen CO 2 -Fußabdruck berechnen kannst. Dazu werden Fragen zum Lebensstil wie «Leben und Wohnen», «Transport», «Ernährung» und «Konsumgewohnheiten» beantwortet. Am Ende steht ein Vergleich mit dem luxemburgischen Durchschnitt von 13.000 Kilogramm CO₂ und den luxemburgischen Zielen für 2050 bereit.