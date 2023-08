Luxemburg: Tödlicher Unfall in Contern

Am heutigen Dienstag ereignete sich in den Morgenstunden gegen 4.45 auf der CR226 in Contern ein tödlicher Verkehrsunfall. Dabei kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache ein Pkw gegen einen Baum. Trotz Erstversorgung verstarb die 27-jährige Fahrerin nach Angaben der großherzoglichen Polizei noch an der Unfallstelle.