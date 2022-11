Raumfahrt: Luxemburg träumt von einem Astronauten

Beim ESA-Ministerrat in Paris, an dem am heutigen Dienstag und am Mittwoch auch Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) teilnehmen wird, geht es jedoch um mehr als diese Frage. Unter anderem darum, wie viel die 22 Mitgliedsstaaten in den nächsten fünf Jahren in die Raumfahrt investieren werden. «In Luxemburg wird die Raumfahrt als eine Möglichkeit zur wirtschaftlichen Diversifizierung gesehen», betont Marc Serres. Es ginge darum, den Unternehmen zu helfen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und zu verkaufen.