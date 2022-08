«Mam Vëlo op d’Schaff» : Luxemburg tritt für den Klimaschutz in die Pedalen

Jessica, Sozialarbeiterin aus Schifflingen, nutzt ihr Fahrrad, um Staus zu vermeiden und spart damit rund 250 Euro im Monat. Aufgrund der großen Distanz zu ihrer Arbeitsstelle kombiniert sie das Fahrradfahren mit dem Zug. Ihrer Meinung nach gibt es noch Verbesserungsbedarf: «Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren ist einfach, sofern man in der Hauptstadt wohnt, aber die meisten Leute wohnen weiter außerhalb», betont die 31-Jährige und beklagt, dass es im Zug noch zu wenig Abstellplätze für Fahrräder gibt.

«Für mich ist es eine echte Zeitersparnis»

Emilie hingegen wohnt in Luxemburg-Stadt und legt daher nur kleinere Strecken mit dem Rad zurück. Für ihren Arbeitsweg muss die junge Frau nur vier Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen. «Für mich ist es eine echte Zeitersparnis, da der Bus etwa doppelt solange braucht, als ich mit dem Fahrrad brauche», erklärt die junge Luxemburgerin.

Die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Luxemburg ist laut Jessica «ein großer Schritt in die richtige Richtung», aber die MVOS-Aktion zeige auch, wo noch Verbesserungsbedarf besteht, um den Arbeitsweg so klimafreundlich wie möglich zu gestalten.