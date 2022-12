Energiekrise : Luxemburg übertrifft erneut das Gas-Sparziel

Den vierten Monat in Folge ist das Großherzogtum deutlich unter dem mit den EU-Mitgliedsstaaten beschlossenen Einsparziel beim Gas geblieben. Wie das Energieministerium am Montag mitteilt, konnte das Land im November rund 33 Prozent im Vergleich zum Referenzzeitraum 2017 bis 2022 einsparen. Bereits in den Monaten zuvor – die wetterbedingt allerdings noch nicht in der Heizperiode lagen – hatte Luxemburg das 15-Prozent-Ziel übertroffen: