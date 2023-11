Luxemburg: Unbekannte rauben zwei Menschen im Bahnhofsviertel aus

In der Hauptstadt kam es am Mittwoch zu zwei gewalttätigen Übergriffen.

Am Mittwoch, dem Tag von Allerheiligen, ist es zu zwei gewalttätigen Übergriffen gekommen. Dies teilt die Polizei am Donnerstag mit. Gegen 9.10 Uhr sei ein Opfer in der Rue Joseph-Junck im Bahnhofsviertel der Stadt Luxemburg überfallen worden. Vier Angreifer hätten sich ihrem Opfer genähert, dieses am Hals gepackt und anschließend dessen Geld geraubt.