Doppelbesteuerung im Homeoffice : Luxemburg und Deutschland planen Gespräche zur 19-Tage-Regelung für Grenzgänger

LUXEMBURG – Die Regelung zur Telearbeit zwischen Deutschland und dem Großherzogtum könnte bald angepasst werden. Noch in dieser Woche werden erste Gespräche dazu geführt.

DPA

Noch vor der parlamentarischen Sommerpause – also noch in dieser Woche – wollen Luxemburg und Deutschland Gespräche zur Anpassung der Homeoffice-Regelung für Grenzgänger aus Deutschland führen. Derzeit dürfen in Deutschland lebende Luxemburg-Pendler laut dem Doppelbesteuerungsabkommen nur 19 Tage pro Jahr im Homeoffice arbeiten dürfen, ohne in Deutschland abgabepflichtig zu werden.

In der entsprechenden Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder (Wahlkreis Bitburg) an das deutsche Finanzministerium heißt es: «Luxemburg wurde von deutscher Seite vorgeschlagen, Gespräche zur Anpassung des geltenden DBA durchzuführen.» Auch der potenzielle Anpassungsbedarf der 19-Tage-Regelung für Grenzpendler in Bezug auf im Homeoffice verbrachte Arbeitstage werde thematisiert. Auf Wunsch von Luxemburger Seite werde dazu erst ein Sondierungsgespräch stattfinden.

Die 19-Tage-Regelung war aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt worden. In dieser Zeit entfiel die Steuerpflicht für Grenzgänger aus Deutschland, wenn sie länger aus dem Homeoffice gearbeitet haben. Die Ausnahme läuft am heutigen Donnerstag aus. Ab dem zweiten Halbjahr 2022 sind die Pendler aus Deutschland also auch wieder in ihrem Heimatland steuerpflichtig, wenn sie die Höchstgrenze überschreiten.