Türkei und Syrien: Luxemburg und die Großregion unterstützen in der Erdbebenregion

100 Tonnen Hilfsgüter wurden bereits verschickt.

«Die Beteiligung ist sowohl bei Grenzgängern, Luxemburgern als auch bei den ausländischen Einwohnern, insbesondere aus den Balkanländern, stark. Letzte Woche sind zwölf Lastwagen von einer Sammelstelle in Fameck und drei von der türkischen Botschaft in Luxemburg abgefahren», erklärt Nevzat Arslan, Erster Berater der türkischen Botschaft. Die gleiche Menge sei in den kommenden Tagen abfahrbereit. Turkish Airlines hat von Brüssel aus mittlerweile 100 Tonnen Hilfsgüter eingeflogen.

In den Erdbebenregionen hat die Zahl der Todesopfer inzwischen 35.000 Opfer überschritten. Unterdessen haben verschiedene Institutionen und Vereine sich zusammengetan und auf Großregionsebene Sammelzentren in Trier, Contz, Fameck und Luxemburg eingerichtet. Am Anfang habe man alles gesammelt, so Arslan, nun liege der Fokus auf besonderen Hilfsgütern: «Decken, Generatoren, Heizungen, Schlafsäcke, Campingmatten, Zelte…»

Die Botschaft hat die Abreise eines medizinischen Teams aus Nancy unterstützt. Wer ebenfalls vor Ort Hilfe leisten will, müsse die türkischen Behörden um Hilfe bitten und mit eigener Ausrüstung anreisen.

Aussichten Überlebende zu finden schwinden

Die Handelskammer rief dazu auf, über luxemburgische NGOs zu spenden und die Caritas Luxembourg kümmerte sich um Heizöl und Überlebenskits, insbesondere in Syrien. Der Rettungsdienst CGDIS kündigte am Freitag die Entsendung eines dritten Mannes in die Türkei an, ein luxemburgischer Logistikexperte, der über den EU-Zivilschutz-Mechanismus (UCPM) eingesetzt wird.

Parallel dazu ist ein Team der in Steinfort ansässigen Firma IPMC im Zentrum von Gaziantep im Einsatz. Andrew Cambier, der von der türkischen Botschaft in Belgien beauftragt wurde, erklärt: «Wir werden nach Luxemburg zurückkommen, um Material abzuholen. Wir sind mit Ausrüstung für die Suche nach Überlebenden aufgebrochen.» Das werde eine Woche nach dem Erdbeben allerdings immer schwieriger. «Wir werden leider nur noch nach Leichen suchen», meint er.