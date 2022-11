34 Tage Homeoffice : Luxemburg und Frankreich unterzeichnen neues Pendler-Abkommen

Etwa 117.000 in Frankreich wohnhafte Grenzgänger sind in Luxemburg beschäftigt.

Ab kommendem Jahr können in Frankreich wohnhafte Grenzpendler 34 statt der bisherigen 29 Tage von zu Hause arbeiten, ohne im Wohnsitzland steuerpflichtig zu werden. Frankreich und Luxemburg haben am gestrigen Montag das entsprechende Abkommen unterzeichnet. Nun muss es nur noch in den jeweiligen Staaten ratifiziert werden.