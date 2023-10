Luxemburg: Unschlüssige Wähler können das Ergebnis beeinflussen

Mehr als einer von zehn Wählern entscheidet sich am Stichtag. Editpress/Julien Garroy

Die Unentschiedenheit in der Politik «ist ein Phänomen, das 2013 aufgetreten ist und sich 2018 verstärkt hat», analysiert Philippe Poirier, Politologe an der Uni Luxemburg. Bei früheren Parlamentswahlen hatten sich laut der Polindex-Studie 19 Prozent der Wähler in der letzten Woche und 13 Prozent am Wahltag selbst entschieden. Laut dem Wissenschaftler würden die Unentschlossensten in den nördlichen und südlichen Wahlkreisen wohnen, häufig ein niedrigeres Bildungsniveau und ein unterdurchschnittliches Einkommen haben und sich mehr mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigen.

Dabei handele es sich häufig um entpolitisierte Menschen, die kaum an Debatten interessiert seien. «In vielen Ländern würden sie wahrscheinlich nicht wählen gehen, aber in Luxemburg herrscht Wahlpflicht...», meint Philipe Poirier. Das Wahlsystem sei zwar etwas kompliziert, doch Schwierigkeiten gebe es eher bei Bürgern mit doppelter Staatsbürgerschaft oder bei Erstwählern. Denen fehle es an Gewohnheit.

Laut dem Politologen Philippe Poirier wohnen die Unentschlossensten in den nördlichen und südlichen Wahlkreisen. Editpress/Tania Feller

Die Parteien wissen um die Notwendigkeit, die Unentschlossenen zu überzeugen: «Wir setzen alles auf die letzten zwei oder drei Wochen und vor allem auf die letzten Tage», erklärt Djuna Bernard, Co-Parteivorsitzende der Grünen. Zwar werde ihre Partei keine Last-Minute-Initiative starten, doch bis zum letzten Moment in den sozialen Netzwerken und auf Märkten präsent sein. Dasselbe gilt für Carole Hartmann von der DP: «Wir bleiben bis zum Schluss aktiv. Auf Kommunikationsebene setzen wir Xavier Bettel stärker in den Vordergrund.»

Die Wahlentscheidung der Unentschlossenen kann den Ausgang der Wahl beeinflussen. Im Jahr 2018 tendierten sie zunächst «zu den Grünen, den Piraten und leicht zu den Parteien der aktuellen Koalition», so Philippe Poirier. In diesem Jahr sei dies nicht ganz so deutlich: «Es wäre möglich, dass niemand davon profitiert, da sie sich halbwegs gleichmäßig verteilen könnten.» Der Politologe ruft dazu auf, «das Phänomen nicht nur aus einem negativen Blickwinkel zu betrachten». Diese Leute würden sich nämlich für das, was auf dem Spiel steht, interessieren und bis zum letzten Moment darüber nachdenken.