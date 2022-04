Weltrangliste – Luxemburg unter den Ländern mit dem höchsten Anteil an «grüner» Energie

50 Länder auf der Welt produzieren mittlerweile mehr als 10 Prozent ihres Stroms über Solar- und Windkraftanlagen. Das berichtet der Think Tank «Ember», der auf seiner Website seine dritte jährliche Studie über erneuerbare Energien veröffentlicht hat. In dieser neuen Rangliste sticht Luxemburg besonders hervor, da hierzulande 43 Prozent des Stroms mithilfe von Photovoltaikanlagen und Windrädern erzeugt werden. Mit diesem Ergebnis belegt das Großherzogtum den dritten Platz in der Rangliste, hinter Uruguay (47 Prozent ) und Dänemark (52 Prozent ).