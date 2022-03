In Luxemburg : Luxemburg verlängert und erweitert Förderungen für Elektrofahrzeuge

LUXEMBURG - Die Regierung hat am Montag angekündigt, die finanziellen Beihilfen für Elektro- und Aktivmobilität bis März 2024 zu verlängern.

Die Prämie in Höhe von 8000 Euro wurde bisher nur für E-Fahrzeuge mit einem Verbrauch von bis zu 18 kWh/100 km ausgezahlt. Nun werden auch solche mit einem Verbrauch von bis zu 20 kWh/100 km mit bis zu 3000 Euro bezuschusst, wenn die maximale Systemleistung 150 Kilowatt nicht übersteigt. Für Quads, Motorräder und Mopeds wird eine Prämie von 1000 Euro gezahlt, 600 Euro für Fahrräder mit Elektrounterstützung.

Im Jahr 2021 machten Elektroautos und Plug-in-Hybride mehr als 20 Prozent der Neuzulassungen in Luxemburg aus (9.092 zugelassene Fahrzeuge). In den vergangenen drei Jahren wurden laut Umweltministerium mehr als 30 Millionen Euro an staatlichen Beihilfen für den Kauf von 100%igen Stromern oder Plug-in-Hybriden ausgezahlt.