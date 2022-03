Gegen die Ukraine : Luxemburg verliert Auftakt der WM-Quali knapp

LUXEMBURG - Die luxemburgische Handball-Nationalmannschaft hat ihr erstes WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine am Mittwochabend mit 34:38 Unterschied verloren.

Vor rund 800 Zuschauern hat die luxemburgische Handball-Nationalmannschaft am Mittwochabend in der Coque ihr erstes WM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine mit 34:38 verloren.

In der luxemburgischen Gruppe spielen auch die Teams aus Slowenien und der Schweiz um die Qualifikation für die Handball-Weltmeisterschaft 2015 in Katar. Das zweite Gruppenspiel findet am Sonntagabend in der Schweiz statt.