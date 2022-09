Statec-Zahlen : Luxemburg verliert jährlich rund 15 Millionen Euro durch Schwarzarbeit – mindestens

Etwa 15 Millionen Euro an Mehrwertsteuereinnahmen gehen dem Luxemburger Staat wegen Schwarzarbeit, inklusive Arbeit auf eigene Rechnung flöten, so die Schätzung des Statistik-Instituts Statec, wie Arbeitsminister George Engel (LSAP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage am Mittwoch schreibt. Keine Daten gebe es zur Zahl der Schwarzarbeiter sowie dem Steuerausfall direkter Steuern.