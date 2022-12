Sicherheitsmaßnahmen: Luxemburg verschärft ab 2023 die Brandschutzregeln

Rauchmelder sind bald Pflicht

Ab dem 1. Januar kommt in Luxemburg die Rauchmelderpflicht für alle Wohnungen, wodurch sich die Sicherheit der Bewohner, Mieter und Eigentümer nochmal erhöhen soll. «Der Rauchmelder löst einen akustischen Alarm aus, der Sie warnt, damit Sie sich in Sicherheit bringen und die 112 anrufen können», erklärt das Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS). So werden Rauchmelder in Schlafzimmern und auf Fluchtwegen, also Fluren oder Treppenhäusern, vorgeschrieben. «Auch in der Nähe der Eingangstür von Wohnungen muss ein Melder angebracht werden», fügt das CGDIS hinzu.

Im Wohnzimmer, in der Waschküche oder auf dem Dachboden wird ein Rauchmelder zumindest empfohlen. Dagegen wird davon abgeraten, ihn an feuchten Orten wie dem Badezimmer zu installieren. Wenn man in der Küche einen Rauchmelder anbringen möchte, dann am besten nicht in der Nähe von Kochplatten. Er sollte «immer an der Decke und nicht in der Nähe von Wänden, Fenstern und Türen angebracht werden», so ein Sprecher des CGDIS. Idealerweise sollte er auch «nicht in der Nähe von Lichtern und Lüftungen» installiert werden. Der Melder muss für die Einhaltung der Vorschriften zertifiziert und mit einem CE-Zeichen versehen sein.