Verkehrssicherheit : Luxemburg verschickt 300.000 Radarstrafen

LUXEMBURG - Am Donnerstag vor einem Jahr gingen in Luxemburg die ersten automatischen Radarfallen in Betrieb. Ein Blick auf die Bilanz der Blitzer.

Vor einem Jahr gingen die ersten Blitzer in Betrieb. Editpress

Heute vor einem Jahr begann in Luxemburg das Zeitalter der Verkehrsradare: Am 16. März 2016 gingen die ersten zehn automatischen Blitzer in Betrieb, die Polizei wurde zudem mit sechs mobilen Radarfallen ausgerüstet. Einige Monate später schalteten zehn weitere Radarfallen scharf.

Innerhalb eines Jahres lösten die Geräte 307.590 Mal aus – das entspricht 842 roten «Blitzen» pro Tag und 5900 pro Woche. Insgesamt 296.902 Radarstrafen wurden an Fahrzeugbesitzer verschickt. Am fleißigsten für die Staatskasse blitzte der Radar in Schieren, der 77.462 Mal auslöste. Dahinter folgen Merl (62.333) und Lipperscheid (25.951).

Weitere Radare folgen - kommt Abschnittskontrolle?

Laut Angaben des Ministeriums für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen, nahm der Staat durch die Radarfallen bislang 12,5 Millionen Euro ein. Für die Installation der Blitzer wurden im ersten Betriebsjahr 11,5 Millionen Euro verbucht. Hinzu kommen Kosten für Instandhaltung, Strom sowie allgemeine Gebühren in Höhe von 1,5 Millionen Euro. «Uns kommt es nicht auf den finanziellen Aspekt an, wichtig ist es Leben zu retten», sagt eine Sprecherin des Ministeriums zu L'essentiel.

Am Kreisverkehr Raemerich am Ende der A4 bei Esch/Alzette, auf der N8 zwischen Saeul und Bruch, auf dem CR118 zwischen Mersch und Angelsberg und auf der Verbindungsstrecke Micheville-Belval gehen in Kürze weitere Radarfallen in Stellung. Sechs weitere Blitzer werden im Laufe des Jahres in Betrieb genommen. Auch das Thema Abschnittskontrolle bleibt in Luxemburg aktuell. Das in Österreich «Section-Control» genannte System misst nicht die Geschwindigkeit an einem bestimmten Ort, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit entlang einer bestimmten Strecke. Details zu diesem Projekt fehlen jedoch bislang.

(FR/L'essentiel)