Geheime Verhandlungen: Luxemburg versucht Todesstrafe von Iraner abzuwenden

Jean Asselborn will den Fall von Amir*, dem im Iran die Todesstrafe droht , unter strenger Geheimhaltung führen. «Wenn man eine Chance haben will, diesen Mann zu retten, darf man die Akte nicht zu öffentlich machen», sagte der Luxemburgische Außenminister von der LSAP am Mittwoch auf Anfrage.

Er bestätigte lediglich, dass er «in Kontakt mit dem iranischen Außenminister und der iranischen Botschaft in Brüssel» stehe. Vorderstes Ziel sei, das Leben des Mannes zu retten, danach seine Freilassung. Amir wurde im Rahmen des strikten Vorgehens des iranischen Regimes gegen die Demonstranten festgenommen. So soll die aktuelle Protestbewegung niedergeschlagen werden.

Laut eines Mitglieds einer iranischen Vereinigung in Luxemburg wurde Amir nach dem Mord an einem Revolutionswächter, in den er indirekt verwickelt sein soll, verhaftet. Seit 2014 hatte der Mann in Luxemburg gearbeitet, wo er internationalen Schutz erhalten hatte.