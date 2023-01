Wochenrückblick : Luxemburg verzeichnet massiven Rückgang an Grippefällen

In der ersten Woche des neuen Jahres hat das Gesundheitsministerium noch 990 Covid-Fälle im Großherzogtum gemeldet. Somit ging die Zahl der registrierten Coronainfektionen in der Woche vom 9. bis zum 15. Januar um 34 Prozent auf 660 Fälle zurück. Das geht aus den am Donnerstag von der Santé veröffentlichten Zahlen hervor. «Der Abwärtstrend der letzten beiden Wochen bestätigt sich», schreibt das zuständige Ministerium in einer Pressemitteilung.