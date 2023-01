Statec : Luxemburg verzeichnet Rekordzahl an Insolvenzen im vierten Quartal 2022

LUXEMBURG – Im vergangenen Jahr wurden 1050 Insolvenzen und 846 Liquidationen im Großherzogtum verzeichnet, was einen Rückgang im Vorjahresvergleich darstellt. Im vierten Quartal 2022 wurde jedoch eine Rekordzahl an Insolvenzen angemeldet.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 1050 Insolvenzen im Großherzogtum eingereicht. Damit liegt die Anzahl knapp unter der von 2021, als 1160 Insolvenzen angemeldet worden waren. Dennoch sind die Konkurse gerade im letzten Quartal 2022 nochmal deutlich angestiegen, wie Statec am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat. In den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres wurden 388 Konkurse gezählt, was Statec als Rekordhoch benennt. Es bleibe jedoch abzuwarten, ob es sich um einen reinen Aufholeffekt handelt oder ob sich das Phänomen in den nächsten Monaten noch verstärken wird.

Bei Betrachtung der einzelnen Branchen stellt das Statistikinstitut unterschiedliche Entwicklungen fest: Im Hotel- und Gaststättengewerbe sei die Anzahl der Insolvenzen auf 115 gestiegen, was im Vergleich zu 2021 ein Plus von 69 Prozent bedeutet. Gleichzeitig hat sie aber auch das Vorkriegsniveau erreicht. Die Insolvenzen im Handel hingegen sind im vergangenen Jahr um fast 18 Prozent zurückgegangen. Ein deutlicher Rückgang ist auch bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten (-30 Prozent) und bei den Holdinggesellschaften und Investmentfonds (-15 Prozent) zu beobachten. In absoluten Zahlen waren 2022 die Holdinggesellschaften und Investmentfonds sowie die Handelsunternehmen mit 275 bzw. 198 Konkursen am stärksten betroffen.

Was den Verlust von Arbeitsplätzen in Zusammenhang mit Insolvenzen betrifft, so ist das Niveau im Vergleich zu 2021 und 2022 relativ stabil geblieben. Im vergangenen Jahr sind 2059 Arbeitsplätze den Insolvenzen zum Opfer gefallen. Laut Statec war das Baugewerbe am stärksten betroffen, welches 38 Prozent aller Arbeitsplatzverluste ausmacht. Aber auch nichtfinanzielle Dienstleistungen (31 Prozent) sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe (18 Prozent) sind betroffen.

Des Weiteren wurden auf das ganze Jahr 2022 gerechnet, insgesamt 846 Unternehmen durch luxemburgische Gerichte aufgelöst. Das entspricht einem Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021, in dem 1008 Unternehmen liquidiert worden sind. Auch hier verzeichnet das letzte Quartal im vergangenen Jahr – entgegen dem Jahres-Abwärtstrend – einen Anstieg von 14 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum 2021. Die Hälfte der im Jahr 2022 liquidierten Unternehmen sind Holdinggesellschaften und Investmentfonds.

