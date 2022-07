Pandemie : Luxemburg verzeichnet starken Rückgang der Corona-Fallzahlen

LUXEMBURG – Die Santé hat in ihrem Wochenbericht zur Corona-Lage im Land einen deutlichen Rückgang der Neuinfektionen verzeichnet. Demnach gab es in der vergangenen Woche 4830 Neuansteckungen, also 14 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Nach einem nur leichten Rückgang vor zwei Wochen (- 2 Prozent) ging die Zahl der mit Corona infizierten Menschen im Großherzogtum in der vergangenen Woche deutlicher zurück. Vom 11. bis 17. Juli wurden 4830 Infektionen registriert, 14 Prozent weniger als sieben Tagen zuvor, wie aus den am Mittwoch vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Die Zahl der PCR-Tests ging ebenfalls zurück, von 14.294 auf 13.168 innerhalb einer Woche, mit einer Positivrate von 36,68 Prozent gegenüber 39,29 Prozent in der Vorwoche.

Die Lage in den Krankenhäuser ist derzeit stabil: 28 Neuaufnahmen in die Normalpflege, genauso viele wie in der Vorwoche, während die Zahl der Patienten, die in der Intensivpflege betreut werden, von 0 auf 1 stieg. Das Land verzeichnete sechs neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, wobei die Opfer im Durchschnitt 81 Jahre alt waren.

Die vierte Impfdosis wurde weitgehend verabreicht

Die Inzidenzrate ist ebenfalls stark gesunken, von 870 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen auf 748 in der letzten Woche. Die Inzidenzrate sank in fast allen Altersgruppen: 0-14 Jahre (-23 Prozent), 15-29 Jahre (-15 Prozent), 30-44 Jahre (-13 Prozent), 45-59 Jahre (-17 Prozent), 60-74 Jahre (-6 Prozent). Bei den 75-Jährigen und Älteren ist jedoch ein Anstieg zu verzeichnen (+16 Prozent). Die niedrigste Inzidenzrate wurde bei den Jüngsten, den 0- bis 14-Jährigen (751), festgestellt, die höchste bei den 30- bis 44-Jährigen (1318).

Auch die Impfkampagne wurde fortgesetzt. Innerhalb einer Woche wurden 6515 Dosen injiziert, darunter 5711 zweite und zusätzliche Dosen (oder vierte Dosis). Nur 58 Personen erhielten ihren ersten Picks und 634 Menschen die zweite Injektion. Insgesamt wurden 1,28 Millionen Injektionen verabreicht und 474.194 Personen verfügen über ein vollständiges Impfschutz, was 78,9 Prozent der Bevölkerung Luxemburgs ab 5 Jahren und älter entspricht.