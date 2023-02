Jahresbilanz 2022: Luxemburg verzeichnete einen Anstieg der Übersterblichkeit

Dieser Wert ist zwar weit von dem Spitzenwert von +45 Prozent im November 2020 entfernt, allerdings gab es im vergangenen Dezember in Luxemburg immer noch eine hohe Übersterblichkeit. Die Übersterblichkeit, auch Exzess-Mortalität genannt, gibt an, wie viele Menschen im Vergleich zum Durchschnitt mehr gestorben sind. Dazu betrachtet man jeweils bestimmte Zeiträume – wie ausgewählte Monate in früheren Jahren. Es geht somit um eine erhöhte Sterberate. Die Covid-19-Pandemie spielt also immer noch eine wichtige Rolle, allerdings keineswegs die einzige. Die am Freitag von Eurostat veröffentlichten Daten unterscheiden dabei nicht nach Todesursachen oder Profilen der Verstorbenen.