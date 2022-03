Gefahr im Tunnel : Luxemburg verzichtet auf Notfall-Buchten

LUXEMBURG - Nach dem Busunglück in der Schweiz wird über die Unfallursache gerätselt. Ist die Nothalte-Nische schuld? In Luxemburger Tunnels gibt es keine.

Während Belgien und die Niederlande an diesem Freitag um die 28 Toten der Bustragödie in der Schweiz trauern, läuft die Suche nach den Unfallursachen des Unglücks auf Hochtouren. Als einen möglichen Grund wird die Form der Pannenbucht im Autobahntunnel bei Sierre genannt. Die gesetzlich obligatorische rechtwinklige Form der Nothalte-Nischen in Tunnels ist in der Schweiz massiv in die Kritik geraten.