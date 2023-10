Luxemburg: Vollgetankt – und plötzlich will das Auto nicht mehr

RODINGEN – Eine Tankstelle in Rodingen hatte offenbar Probleme mit dem verkauften Kraftstoff. Bei einigen Kunden stand plötzlich das Auto still, wie sie berichteten.

Totalenergies ist über die Probleme informiert, sie betreffen wohl die Sorte Super 95. Vincent Lescaut

Das Auto bleibt plötzlich stehen, stottert, qualmt und diverse Warnlampen leuchten auf. Genau das ist Fatima, einer belgischen Grenzgängerin, Anfang Oktober passiert, nachdem sie auf dem Weg in den Feierabend noch an einer Tankstelle in Rodingen getankt hatte. «Mit möglichen Problemen mit dem Benzin habe ich das nicht sofort in Verbindung gebracht», berichtet sie.

Die Werkstatt habe zunächst die Batterie ausgewechselt, doch das Problem bestand weiterhin. Schließlich habe der Mechaniker den Kraftstoff analysiert und Schmutz und Wasser gefunden. Kostenpunkt für die Reparatur: 632 Euro. «Ich dachte, dass ich vielleicht nicht die Einzige bin, und habe eine Nachricht auf Facebook gepostet. Dort haben mir mehrere erzählt, dass sie das Gleiche erlebt haben». Teilweise war in den Berichten von Diesel im Benzin die Rede sowie von Folgrechnungen bis zu 700 Euro.

Pumpstationen gesperrt

«Ich habe am 4. Oktober Benzin getankt und nach zehn Minuten hat mein Auto angefangen, ein komisches Geräusch zu machen», erzählt auch Tiffany. Nach einem Batteriewechsel habe es aber wieder funktioniert. «Ich habe bei Total angerufen, um sicherzugehen, dass ich nicht den falschen Kraftstoff getankt habe, die Dame am Telefon verneinte das aber». Sie haben nun eine Beschwerde bei Total eingereicht, «mal sehen, was das bringt», sagt sie. Andere Kunden, die im selben Zeitraum an der entsprechenden Station getankt hatten, berichteten keine Probleme gehabt zu haben.

Totalenergies Luxembourg bestätigt auf L'essentiel-Anfrage, von entsprechenden Vorfällen zu wissen. «Wir wurden über ein Problem mit Benzin informiert, das an der Totalenergies-Tankstelle in Rodingen, Route de Longwy, 412, festgestellt wurde». Die betroffenen Zapfpistolen seien gesperrt worden und man habe sich auf Ursachenforschung begeben. Derzeit seien sechs Fälle gemeldet worden, von Kunden, die Super 95 tankten. Weitere Kraftstoffprobleme an anderen Totalenergies-Tankstellen in Luxemburg seien nicht gemeldet worden.