Jacques Berndorf : «Luxemburg wäre für einen Krimi geeignet»

LUXEMBURG - Jacques Berndorf, der mit seinen Eifel-Krimis Millionen Leser in den Bann zieht, liest am Montagabend in Luxemburg. Zeit für ein Interview.

Auch die Nürburgring-Affäre hat Berndorf schon zum Thema eines Krimis gemacht. DPA

«L’essentiel Online»: Sie haben über zwanzig Krimis geschrieben, die in der Eifel spielen, und mehr als fünf Millionen Bücher verkauft. Haben Sie zur Bekanntheit dieser Region beigetragen?

Jacques Berndorf: Ja, das ist totsicher. Das fing schon vor vielen Jahren an. Es gibt Leute, die fahren die Strecken, die ich in den Krimis angebe, nach. Die sitzen mit dem Buch hinter dem Steuer. Und es kommt oft vor, dass die Leute an meiner Haustür klingeln, weil sie mich einmal sehen oder eine Unterschrift wollen.

Wie gehen Sie mit dieser Bekanntheit um?

Manchmal stört es mich. Ich kann kaum noch in eine Kneipe gehen, ohne dass mir jemand den Bierfilz hinlegt, auf dem ich unterschreiben soll. Aber insgesamt kann ich gut damit umgehen. Denn ich bin auch stolz darauf, das alles erreicht zu haben.

Die Eifel ist dünn besiedelt, Landwirtschaft spielt hier eine große Rolle. Was inspiriert Sie an dieser Gegend?

Mein Ziel ist es immer gewesen, die Landschaft und die Menschen in die Krimis einzubetten. Sie sind nicht das Zubehör, sondern die Kulisse. Die Menschen hier sind wortkarg, halten sich zurück, sind aber auch sehr kritisch. Die Landschaft und die Menschen ergeben ein Bild.

Und was hat Sie als Zugezogenen dazu bewogen, hier Ihre neue Heimat zu finden?

Ich hatte eine aufregende Zeit hinter mir, als ich in die Eifel kam. Ich hatte das Gefühl, nach Hause zu kommen und hier bleiben zu können.

Ist jede Region dafür geeignet, Schauplatz eines Krimis zu werden?

Ich habe den Krimi in die Provinz verlegt, aber er kann überall spielen. Der Krimi erlebt einen Hype und das schon seit Jahren. Es gibt kein Fernsehprogramm mehr ohne den täglichen Krimi. Das hat schon verrückte Ausmaße angenommen.

Ist also auch Luxemburg ein brauchbares Terrain für Krimis?

Ja, es wäre geeignet, keine Frage. Die Nachbarschaft zur Finanzwelt ist deutlich, aber die muss man ja nicht erwähnen. Ihr liegt vor der Haustür. Vielleicht beziehe ich Luxemburg in meinen nächsten Krimi mit ein.



Sie bringen praktisch pro Jahr ein Buch heraus. An welchem Roman arbeiten Sie derzeit?

An einem Thriller über den Bundesnachrichtendienst (BND). Das hat mit der Eifel nichts zu tun. Ich beschreibe die Welt der Geheimdienste. Der BND beantwortet gerade sehr geduldig meine Fragen.

Ihren Krimis merkt der Leser an, dass Sie kriminaltechnisch sehr versiert sind. Woher kommt dieses Wissen?

Ich gehe wie ein Journalist vor. Ich arbeite mit Mordkommissionen in Trier und Wittlich zusammen und auch mit Staatsanwaltschaften und Richtern. Die Zeit des Schweigens ist vorbei. Kriminalisten sind sehr auskunftsfreudig, weil sich da jemand für ihre Arbeit interessiert.



Derzeit erschüttert Deutschland ein mysteriöser Fall aus der rechtsextremistischen Szene. Ist die Geschichte nicht so unglaublich, dass sie das Vorstellungsvermögen selbst von Autoren übertrifft?

Es gibt in der Realität Fälle, die sich Autoren selbst bei größter Fantasie nicht einfallen lassen können. Hier war eine kleine rechtsextremistische Gruppe viele Jahre unbekannt, tauchte unter und mordete. Ich glaube eher nicht, dass jemand auf die Idee kommen könnte, sich solch einen ungewöhnlichen Fall auszudenken.

Kerstin Smirr/L’essentiel Online

Das Leben von Jacques Berndorf Berndorf, der vor 75 Jahren in Duisburg geboren wurde, schreibt seit über 20 Jahren über Mord und Totschlag in der Eifel - seiner Wahlheimat. Berndorf wuchs in Osnabrück auf, lebte später in Hessen und dem Ruhrgebiet. Er ist von Hause aus Journalist, schrieb unter anderem für den «Stern» und war etwa zwölf Jahre lang als Reporter in aller Welt unterwegs. Er berichtete unter anderem von Kriegen und Krisen, zum Beispiel in Vietnam. «Irgendwann hat sich gezeigt, dass ich die Bilder nicht mehr schaffe», sagt er. Berndorf verfiel dem Alkohol, stieg aus und zog sich 1984 in die Eifel zurück. Das Schreiben hat er nie aufgegeben. Sein letzter Roman, «Eifel Connection», verkaufte sich bisher über 160 000 Mal. (dpa)