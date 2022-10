Luxemburg : Lebensmittelbehörde warnt vor möglichen Metallteilen in Granola-Produkten

LUXEMBURG – Die nationale Behörde für Lebensmittelsicherheit ruft Granola-Kekse der Marke LU zurück. Es bestehe die Gefahr von Metallteilen in den unten aufgeführten Chargen.

Die nationale Lebensmittelbehörde warnt vor möglichem Vorhandensein von Metalteilen in den genannten Granola-Produkten.

In zwei Produktchargen des Granola-Gebäcks mit Vollmilch- und Zartbitterschokolade könnten sich Metallpartikel befinden, wie die luxemburgische Veterinär- und Lebensmittelbehörde am heutigen Dienstag mitteilt. Die möglicherweise kontaminierten Produkte sind von der Marke LU. Bürgerinnen und Bürger werden zum Verzicht auf den Verzehr der unten aufgeführten Chargen aufgerufen. Wenn ein derartiger Fremdkörper verschluckt wird, kann ein Erstickungsrisiko oder potenzielles Auftreten von inneren Verletzungen nicht ausgeschlossen werden», so die luxemburgische Behörde.