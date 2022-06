Sammelbestellung : Luxemburg wartet auf 2500 Impfdosen gegen Affenpocken

LUXEMBURG – Die EU-Kommission beschafft 110.000 Impfdosen für Risikopersonen in den Mitgliedsstaaten. 2500 Dosen fallen auf das Großzherzogtum ab. Bis geimpft werden kann, dauert es aber noch.

Am 16. Juni ist in Luxemburg der erste bestätigte Affenpocken-Fall registriert worden. Angesichts der Ausbreitung des Virus in bereits über 40 Ländern trifft das Großherzogtum Vorkehrungen. 2500 Impfdosen der Firma Bavarian Nordic wird das Land geliefert bekommen, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch berichtet. Die Lieferung erfolgt im Rahmen eines Auftrags der Europäischen Kommission von über 110.000 gemeinsam bestellten Impfdosen für die Mitgliedsstaaten.