Online-Abonnements: Luxemburg wartet beim Kündigungsbutton auf Daten der Nachbarn

Seit dem 1. Juli 2022 müssen deutsche Unternehmen, die online ihre Abonnements an den Mann oder die Frau bringen, ihren Kunden auch die Kündigung per Klick möglich machen. Das betrifft beispielsweise Internetprovider, Mobilfunkunternehmen, Streamingdienste, Fitnessstudios und Ähnliches. In Frankreich hat das Parlament am 21. Juli einstimmig die «3-Klick-Kündigung» verabschiedet, die im Gesetzentwurf zur Förderung der Kaufkraft vorgesehen ist.

«Ein Online-Vertrag ist schnell abgeschlossen», schreibt die CSV-Abgeordnete Viviane Reding in einer parlamentarischen Anfrage. Sie moniert, dass es im Gegensatz dazu in der Regel viel komplizierter sei, einen solchen Online-Vertrag wieder zu kündigen – nicht selten sei dies nur per Brief oder Fax möglich. In einer Antwort auf eine frühere parlamentarische Anfrage hatte Verbraucherschutzministerin Paulette Lenert (LSAP) Interesse an der deutschen Neuerung geäußert. Ein verpflichtender Kündigungsbutton wird in Luxemburg aber wohl noch auf sich warten lassen, wie die Ministerin in ihrer aktuellen Antwort am heutigen Dienstag offenbart, das Thema liegt demnach in Warteposition.