Luxemburg: Was Friseursalons das (Über)leben schwer macht

Haareschneiden im Friseurgeschäft ist offenbar nicht mehr so selbstverständlich wie früher.

Die Zeiten, in denen Karin* sich einen Friseurtermin im Salon gemacht hat, sind vorbei. Zu teuer, zu umständlich in der Planung, so ihre Gründe. Die Tochter einer Freundin kommt jetzt stattdessen zu ihr nach Hause, um ihr die Haare zu machen. Das Prinzip ist nicht neu, doch der Friseurbranche macht die schwindende Kundschaft zu schaffen, insbesondere seit eine Krise die nächste jagt, wie eine Branchenquelle berichtet.