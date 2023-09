Luxemburg: Wenn Wahlplakate Autofahrer im Dunkeln lassen

Verkehrsteilnehmende machten Anfang der Woche an der Kreuzung der hauptstädtischen Place d'Argent große Augen. Große Augen auf der Suche nach der Ampel. Meist vergebens, denn wo sonst freie Sicht herrscht, lächelte nun das Konterfei von ADR-Kandidat Fred Keup. Eine Ausnahme oder häufiges Ärgernis in den Wochen vor der Wahl?

Wenn Plakate zwar stören, aber keine unmittelbare Gefahr von ihnen ausgeht, werde zuerst die verantwortliche Partei kontaktiert. Kümmere diese sich nicht, werde sich gekümmert. «Die Kosten dafür werden dann der Partei in Rechnung gestellt», so Di Marco. Ungeachtet dessen, weshalb und auf wessen Geheiß an der Place d'Argent interveniert wurde, steht eines fest: Es wurde schnell reagiert. Bereits am gestrigen Mittwochabend herrschte wieder freie Sicht gen Ampel.