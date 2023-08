Luxemburg: Wer hat den 64-Jährigen Georges gesehen?

Mit einem Zeugenaufruf bitten die großherzoglichen Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung um den Aufenthaltsort eines etwa 1,70 Meter großen Mannes im Alter von 64 ausfindig zumachen. Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilt, handele es sich dabei um Georges Pirrotte, der zuletzt am 21. August um 14.30 Uhr in Luxemburg-Stadt gesehen wurde.