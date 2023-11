Luxemburg: Wer räumt bei der Sportlerwahl des Jahres ab?

Die Preisträger in der Kategorie Nachwuchs stehen bereits fest: Es handelt sich um die Basketballspielerin Ehi Etute, die zur besten Spielerin der U18-EM (Division B) ernannt wurde, und dem Schwimmer Finn Kemp, der bei der Junioren-Weltmeisterschaft über 200 Meter Brust das Finale erreichen konnte. In der Kategorie «Sport und Handicap» geht der diesjährige Preis an den Sportschützen Steve Nothum.