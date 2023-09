Luxemburg: Wer steckt hinter den Social-Media-Konten der Politiker?

Was genau erhoffen sich Politiker wie Taina Bofferding vom Politikmachen auf Facebook und Co.?

Taina Bofferding (LSAP) am Sitz der Vereinten Nationen in New York oder joggend im Central Park, Luc Frieden, der für die CSV im Regen Fahrrad fährt, oder Sven Clement, der für die Piraten durchs Land reist: Die heiße Phase im Wahlkampf vor den Parlamentswahlen ist längst eröffnet und nicht selten werden Instagram, Facebook, X und TikTok zur Werbefläche der Politiker. Eine breite Gefolgschaft ist daher bares Gold wert. Auch wenn sich die Wahlkampf- Protagonisten dabei unterschiedlich ambitioniert zeigen.