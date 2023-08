Luxemburg : Werden autonome Fahrzeuge bald Briefe und Pakete ausliefern?

Auch wenn die Fahrzeugflotte der Post in Luxemburg zunehmend elektrifiziert wird, ist man noch weit davon entfernt, dass autonome Fahrzeuge auf den Straßen des Großherzogtums Briefe oder Pakete zustellen.

«So weit sind wir aktuell noch nicht», räumt Gaston Bonhenberger, Direktor von POST Technologies, ein, «aber auch auf dieser Ebene werden wir eine Gesetzes- oder Verordnungsänderung brauchen». Alles in allem seien selbstfahrende Autos in Luxemburg unter den derzeitigen Bedingungen noch nicht vorstellbar. «Aber in der Zukunft wird es sie vermutlich geben, und die Nachfrage wird sicher da sein».

Eine KI-Anwendung

Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) reist in seiner Funktion regelmäßig ins Ausland, wo er mit neuen Technologien dieser Art konfrontiert wird. «Selbstfahrende Autos sind bereits Realität», bestätigt er. «Ich war kürzlich in San Francisco in Kalifornien und hatte Gelegenheit, ein solches Auto zu testen. Es funktioniert sehr gut und es ist vor allem eine Frage der Gesetzgebung und der Haftung.»

In San Francisco etwa gebe es Lizenzen für selbstfahrende Taxis, so der Minister. Und er fügt hinzu: «Das ist sehr sicher, denn ein Roboter ist nicht betrunken, nicht müde und nicht wütend. Das ist eine KI-Anwendung, die bereits funktioniert, und ich denke, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft selbstfahrende Fahrzeuge in der Postzustellung oder in der Logistik sehen werden».

Ein Auto, das dem Fahrer hilft

«Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen aber doch alle irgendetwas, was ein Roboter nicht kann.» Darauf weist Mario Treinen, Direktor von Post Courrier, hin. «Sie geben etwas gegen Unterschrift ab, werfen etwas in den Briefkasten». Auch lasse man grundsätzlich nichts einfach so zurück, wenn der Ort nicht sicher dafür sei. «Für uns ist der menschliche Aspekt beim Briefe-Austragen oder Zustellen sehr wichtig» so Mario Treinen.

Ein Auto, das dem Fahrer helfe, sich sicherer zu fühlen und besser mit seiner Umgebung zurechtzukommen, wäre interessant, meint der Direktor weiter, «aber ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind, dass wir völlig autonome Autos haben sollten. Das wird in absehbarer Zeit nicht passieren».